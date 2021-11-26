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    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку

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    Попередньо встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані сп&rsquo;яніння - Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Попередньо встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані сп’яніння
    фото: hk.npu.gov.ua

    Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину

    Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на Харківщині, в якій загинули троє громадян, за попередніми даними водій вантажного автомобіля MAN був напідпитку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції

    «Попередньо встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину», – інформують правоохоронці.

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    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку
    фото: hk.npu.gov.ua

    Раніше стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані.

    Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

    Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.

    Теги: Харків Національна поліція України таксі ДТП вантажівки смерть алкогольне сп'яніння MAN
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    Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку