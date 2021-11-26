Поліція: водій вантажівки, яка розчавила таксі під Харковим, був напідпитку

Попередньо встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані сп’яніння

Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на Харківщині, в якій загинули троє громадян, за попередніми даними водій вантажного автомобіля MAN був напідпитку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції

«Попередньо встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину», – інформують правоохоронці.

Раніше стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані.

Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.