На Одещині чоловік розкопав могилу начальника, бо хотів побачити його мертвим

Засуджений повинен сплатити майже 17 тис. грн за залучення експерта до розслідування справи

У місті Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області чоловік розкопав могилу та розбив труну, щоб побачити свого колишнього начальника мертвим. За це його засудили до двох років іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Саратського районного суду Одеської області.

За даними суду, підозрюваний 6 серпня 2020 року прийшов на кладовище. Він розкопав могилу та розбив труну із покійним. Після цього він зарив могилу та пішов геть.

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що працював раніше на покійного. Чоловік розкопав могилу, розбив кришку труни, щоб переконатись, що його шеф мертвий. Після цього він усе закопав. У труні він залишив свої гумові рукавички. Підозрюваний розкаявся та перепросив родичів покійного.

Мати покійного розповіла, що її син загинув у липні 2020 року. 7 серпня 2020 року їй зателефонував охоронець кладовища та повідомив, що на могилі розкопана земля та розкидані вінки. Тоді вона звернулась до поліції, яка провела ексгумацію. Під час цього з'ясувалось, що труна, в якій лежав покійний, розбита.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 297 КК України. Його засудили до двох років іспитового терміну. Також засуджений повинен сплатити 16 тис. 935 грн витрат за залучення експерта до розслідування справи.

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