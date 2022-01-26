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    Дружина екс-динамівця розповіла, скільки їй пропонують за інтим

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    Ірина Морозюк любить бути в центрі уваги - Дружина екс-динамівця розповіла, скільки їй пропонують за інтим
    Ірина Морозюк любить бути в центрі уваги
    фото з відкритих джерел

    Ірина Морозюк заявила, що їй постійно надходять пропозиції від чоловіків

    Дружина колишнього гравця київського «Динамо» і збірної України Миколи Морозюка Ірина відверто поговорила зі своїми підписниками в соцмережах. Вона розповіла, яку максимальну кількість грошей їй пропонували за секс.

    «Ой. Востаннє – 80 тис. на місяць», – написала Ірина, уточнивши, що це не у гривнях і не в рублях.

    Також їй запропонували зробити вибір: кого б вона обрала – спортивного бізнесмена чи багатого футболіста.

    «Яка різниця, якщо і той, і той багатий? А по-чесному, я не заперечуватиму і не битиму себе в груди, що ні граму не меркантильна. Звісно, я люблю гроші і хочу добре жити – на чілі, на розслабоні. Але якби в мене були інші моральні цінності і метою були б тільки гроші, то, повірте, знайшла б товсту кишеню або заняття, яке приносило б хороший дохід. Я досить розумна і талановита», – резюмувала дружина Морозюка.

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    Микола з Іриною розбіглися в 2020 році, але влітку минулого знову зійшлися і живуть разом. Пара виховує сина.

    Тим часом легенда спорту поставила ультиматум чоловікові Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Микола Морозюк інтим
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    Дружина екс-динамівця розповіла, скільки їй пропонують за інтим