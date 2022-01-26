Дружина екс-динамівця розповіла, скільки їй пропонують за інтим

Ірина Морозюк заявила, що їй постійно надходять пропозиції від чоловіків

Дружина колишнього гравця київського «Динамо» і збірної України Миколи Морозюка Ірина відверто поговорила зі своїми підписниками в соцмережах. Вона розповіла, яку максимальну кількість грошей їй пропонували за секс.

«Ой. Востаннє – 80 тис. на місяць», – написала Ірина, уточнивши, що це не у гривнях і не в рублях.

Також їй запропонували зробити вибір: кого б вона обрала – спортивного бізнесмена чи багатого футболіста.

«Яка різниця, якщо і той, і той багатий? А по-чесному, я не заперечуватиму і не битиму себе в груди, що ні граму не меркантильна. Звісно, я люблю гроші і хочу добре жити – на чілі, на розслабоні. Але якби в мене були інші моральні цінності і метою були б тільки гроші, то, повірте, знайшла б товсту кишеню або заняття, яке приносило б хороший дохід. Я досить розумна і талановита», – резюмувала дружина Морозюка.

Микола з Іриною розбіглися в 2020 році, але влітку минулого знову зійшлися і живуть разом. Пара виховує сина.

Тим часом легенда спорту поставила ультиматум чоловікові Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим.