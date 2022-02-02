На Одещині поліцейські собаки допомагають людям з інвалідністю (фото)

Кінологи разом зі своїми чотирилапими вихованцями допомагають в реабілітації людям з інвалідністю

Кінологи Одещини не тільки ловлять злочинців, але й допомагають людям в інший спосіб. Службові пси граються з людьми з інвалідністю у спеціально розроблені ігри. Всі заняття відбуваються під наглядом правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції.

Організаторами виступили досвідчені кінологи ГУНП області, зокрема тренер кінологічної збірної Одещини Валентин Салій. Долучається до занять і його 11-річна донька Олександра, яка захоплюється справою батька та вже виборола «золото» у всеукраїнських змаганнях «Юний кінолог».

«Хлопці та дівчата заряджаються суперемоціями та відчувають себе справжніми кінологами. На їхніх очах службові собаки розшукують імітації вибухівок та прекурсорів, ловлять умовних злочинців, а вже за кілька хвилин слухняно виконують їхні команди, – розповідає начальниця кінологічного центру ГУНП в Одеській області Олена Чернілевська-Ісайко. – Собаки безумовно обожнюють своїх особливих напарників, допомагають їм з соціальною реабілітацією та дарують позитивні емоції всім учасникам терапії, яка вже довела свою результативність».

Каністерапія – особливий вид реабілітації, до якого залучаються спеціально навчені собаки, саме такі, які працюють у поліції. В Одесі правоохоронці разом із громадською організацією, яка опікується людьми з інвалідністю, щонайменше кілька разів на місяць влаштовують для них заняття з чотирилапими поліцейськими.

Нагадаємо, раніше лікарі порадили заводити домашніх тварин для того, щоб жити довше.

Читайте також: