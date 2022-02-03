Під Дніпром чоловік знайшов на городі стародавній меч

Господар багато років підпирав піддашшя залізякою, яка виявилася зброєю

У Павлограді місцевий житель на городі знайшов іржаву залізяку. Знахідка знадобилася йому у господарстві – він підпирав нею піддашшя. Згодом з'ясувалося, залізяка – стародавній меч. Про це повідомляють у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї.

Зазначається, що нещодавно до музею прийшов місцевий житель і в межах акції «Подаруй музею експонат» презентував закладу стародавній меч.

1986 року чоловік придбав будинок, на городі якого у смітнику знайшов залізяку. Він вирішив її використати в господарстві і зробив опорою для піддашшя.

За кілька років чоловік в Інтернеті натрапив на світлини стародавніх мечів і зрозумів, що підпирає піддашшя одним із них.

Через неправильне зберігання у меча відсутній хрестовик, пошкоджене вістря і заржавіла верхня частина зброї. Це ускладнює ідентифікацію меча, і все ж таки він у непоганому стані.

«Вивчення меча дає змогу припустити, що він відноситься до періоду раннього Середньовіччя. Меч має клинок завдовжки 70 см та завширшки 3,5см. Його вага складає більше кілограма.Такі мечі мають невиражене вістря. Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований на нанесення рубаючих ударів. Меч потребує реставраційних робіт для остаточного визначення періоду побутування та приналежності до тієї чи іншої культури», – розповідають в музеї.

Науковці продовжують ідентифікувати меч.

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