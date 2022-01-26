Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим. Легенда спорту поставила ультиматум чоловікові

Тереза Йохауг усіляко намагається уникнути можливості заразитися коронавірусом

Легендарна лижниця Тереза Йохауг розповіла про умову, яку вона поставила чоловікові, чемпіону світу з веслування Нільсу Хоффу, перед зустріччю. 14-разова чемпіонка світу й олімпійська чемпіонка перед поїздкою додому зі змагань перед Олімпіадою в Пекіні заявила, що інтимні стосунки Нільс матиме лише після того, як здасть негативний тест на коронавірус. Про це пише vg.no.

«Я буду вдома кілька днів перед Олімпіадою, але інтим буде лише у випадку, якщо коханий двічі здасть ПЛР-тести, перш ніж я приїду. Ми маємо бути в безпеці», – заявила Тереза, яка збирається перемогти ще на одній Олімпіаді.

Минулі Ігри Йохауг пропустила через бальзам для губ, у якому містилася заборонена речовина. Тереза відбула 18-місячну дискваліфікацію і повернулася у великий спорт.

Тим часом МОК відреагував на волання росіян через мовні й етичні правила поведінки українців на Олімпіаді.