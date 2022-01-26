  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим. Легенда спорту поставила ультиматум чоловікові

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тереза Йохауг поставила чоловікові ультиматум - Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим. Легенда спорту поставила ультиматум чоловікові
    Тереза Йохауг поставила чоловікові ультиматум
    фото з відкритих джерел

    Тереза Йохауг усіляко намагається уникнути можливості заразитися коронавірусом

    Легендарна лижниця Тереза Йохауг розповіла про умову, яку вона поставила чоловікові, чемпіону світу з веслування Нільсу Хоффу, перед зустріччю. 14-разова чемпіонка світу й олімпійська чемпіонка перед поїздкою додому зі змагань перед Олімпіадою в Пекіні заявила, що інтимні стосунки Нільс матиме лише після того, як здасть негативний тест на коронавірус. Про це пише vg.no.

    «Я буду вдома кілька днів перед Олімпіадою, але інтим буде лише у випадку, якщо коханий двічі здасть ПЛР-тести, перш ніж я приїду. Ми маємо бути в безпеці», – заявила Тереза, яка збирається перемогти ще на одній Олімпіаді.

    Минулі Ігри Йохауг пропустила через бальзам для губ, у якому містилася заборонена речовина. Тереза відбула 18-місячну дискваліфікацію і повернулася у великий спорт.

    Тим часом МОК відреагував на волання росіян через мовні й етичні правила поведінки українців на Олімпіаді.

    Читайте також:

    Теги: спорт Олімпіада веслування інтим коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ввечері – ПЛР-тест, зранку – інтим. Легенда спорту поставила ультиматум чоловікові