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    Кримінал

    У Харкові пасажир зґвалтував водійку таксі: фото

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    У Харкові поліція затримала чоловіка за зґвалтування жінки-таксиста - У Харкові пасажир зґвалтував водійку таксі: фото
    У Харкові поліція затримала чоловіка за зґвалтування жінки-таксиста
    Фото: Нацполіція

    Чоловік викликав таксі, а коли побачив, що за кермом жінка, то вирішив її зґвалтувати

    Близько 4:25 до поліції звернулась 46-річна жінка та повідомила, що її зґвалтував невідомий.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зловмисником виявився 35-річний чоловік. Він викликав таксі, а коли побачив, що за кермом жінка, то вирішив її зґвалтувати.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

    Вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

    До слова, суд заарештував таксиста, який підозрюється у зґвалтуванні киянки. Підозрюваний – раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження.

    Правоохоронці встановили, що таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку.

    Нагадаємо, що на Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню.

    Теги: Харків таксі жінка чоловік зґвалтування
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