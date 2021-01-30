У Харкові пасажир зґвалтував водійку таксі: фото
Чоловік викликав таксі, а коли побачив, що за кермом жінка, то вирішив її зґвалтувати
Близько 4:25 до поліції звернулась 46-річна жінка та повідомила, що її зґвалтував невідомий.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Зловмисником виявився 35-річний чоловік. Він викликав таксі, а коли побачив, що за кермом жінка, то вирішив її зґвалтувати.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.
Вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
До слова, суд заарештував таксиста, який підозрюється у зґвалтуванні киянки. Підозрюваний – раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження.
Правоохоронці встановили, що таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку.
Нагадаємо, що на Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню.