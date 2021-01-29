Жорстке вбивство на Одещині: поліція затримала підозрюваного

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одеській області затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки, тіло якої знайшли у ямі у місті Вилкове. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, він – місцевий житель, який товаришував з потерпілою. Слідчі вже оголосили чоловіку підозру і клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Було з’ясовано, що трагічним подіям передувало застілля за місцем мешкання підозрюваного. Випивши, господар почав сваритися з гостею, бо та нібито стала надто голосно веселитися.У ході конфлікту чоловік знавіснів настільки, що жорстоко побив жінку, порізав їй шию та голову, обв'язав мотузкою та рибацькою сіткою і кинув у канал», – йдеться у повідомленні.

За місцем мешкання зловмисника правоохоронці не знайшли: усвідомлюючи протиправний характер свого вчинку, він почав переховуватися.

Наразі правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 26 січня зв’язане тіло жінки з ознаками насильницької смерті було знайдене у каналі у центрі Вилкового.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що вона – 34-річна містянка, а до її вбивства причетний 43-річний знайомий, який живе неподалік від водойми.