Суд заарештував таксиста, підозрюваного у зґвалтуванні жінки



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Підозрюваний - раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі

20 жовтня Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід таксисту, який підозрюється у зґвалтуванні киянки, у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 18 жовтня до поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про зґвалтування. У ході проведення першочергових слідчих дій потерпіла вказала на таксиста, який приїхав на її виклик вночі. Працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу розшукали причетного до злочину чоловіка.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.