  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд заарештував таксиста, підозрюваного у зґвалтуванні жінки

    • Розсилка
    Підозрюваний -&nbsp;<span>раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження</span> - Суд заарештував таксиста, підозрюваного у зґвалтуванні жінки
    Підозрюваний - раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження
    Фото: Нацполіція

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі

    20 жовтня Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід таксисту, який підозрюється у зґвалтуванні киянки, у вигляді тримання під вартою.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, 18 жовтня до поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району із повідомленням про зґвалтування. У ході проведення першочергових слідчих дій потерпіла вказала на таксиста, який приїхав на її виклик вночі. Працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу розшукали причетного до злочину чоловіка.

    Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.

    Національна поліція України таксі Київ суд кримінал розслідування зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies