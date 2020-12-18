На Львівщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку

Хто повідомив про злочин невідомо

У Львівській області батько зґвалтував свою 5-річну доньку. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

«Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 40-річний житель Львівської області у червні 2018 року у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом. Хто повідомив у поліцію і як стало відомо про злочин, у поліції не повідомляють, – йдеться у повідомленні.

Після закінчення розслідування правоохоронці направили справу до суду.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України в редакції від 1 червня 2010 року (сексуальне насильство стосовно неповнолітньої особи) і засудив до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню.