  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку

    • Розсилка
    Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину - На Львівщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку
    Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину
    Фото з відкритих джерел

    Хто повідомив про злочин невідомо

    У Львівській області батько зґвалтував свою 5-річну доньку. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

    «Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 40-річний житель Львівської області у червні 2018 року у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом. Хто повідомив у поліцію і як стало відомо про злочин, у поліції не повідомляють, – йдеться у повідомленні.

    Після закінчення розслідування правоохоронці направили справу до суду.

    Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України в редакції від 1 червня 2010 року (сексуальне насильство стосовно неповнолітньої особи) і засудив до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що на Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню.

    Теги: суд Львівщина розслідування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies