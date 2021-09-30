На Київщині чоловік упав у триметровий льох

Чоловік упав у льох з необережності

На поверхню чоловіка діставали рятувальники

У смт Баришівка на приватному подвір'ї з необережності чоловік, 1964 року народження, впав у льох глибиною близько 3 м. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби від чергового поліції.

Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце виклику було направлено особовий склад 24 Державної пожежно-рятувальноїчастини смт Баришівка.

За допомогою рятувальної мотузки потерпілого підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної служби для подальшого транспортування до центральної районної лікарні.

На місці події залучено п’ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, працівники ДСНС у Дніпрі врятували хлопчика, що впав у глибокий каналізаційний колодязь.

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