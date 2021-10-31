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    У Києві грабіжник напав на дівчину і отримав на горіхи

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    Дівчина не розгубилася і провчила грабіжника - У Києві грабіжник напав на дівчину і отримав на горіхи
    Дівчина не розгубилася і провчила грабіжника
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник посеред вулиці хотів пограбувати 18-річну юнку, але швидко пошкодував про це

    У Києві грабіжник напав на 18-річну дівчину просто на вулиці, але жертва зловмисника дала гідну відсіч, а потім погналася за кривдником і кликала на допомогу. У результаті злочинця зловив перехожий, після чого його передали в руки правоохоронцям. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

    Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова на Борщагівці в Святошинському районі.

    Як з'ясували в поліції, грабіжник підбіг до дівчини, повалив на землю. Потерпіла мала з собою газовий балончик та застосувала його, та чоловік все ж встиг забрати у неї телефон із навушниками й кинувся навтьоки.

    «Дівчина почала наздоганяти нападника та кликати на допомогу. На її крики відреагував перехожий, який зупинив порушника та утримував до приїзду патрульних», – розповіла слідча Святошинського управління поліції Дар'я Бурлака.

    Правоохоронці під час поверхневої перевірки виявили у 21-річного киянина викрадені у дівчини речі. Його затримали. Зловмисникові «світить» до шести років в'язниці.

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    Теги: Київ телефон грабіжники чоловік
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    У Києві грабіжник напав на дівчину і отримав на горіхи