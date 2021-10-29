  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом чоловік через борги до смерті побив односельчанина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    51-річний житель села Помоклі зізнався у злочині - Під Києвом чоловік через борги до смерті побив односельчанина
    51-річний житель села Помоклі зізнався у злочині
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику

    Між двома мешканцями села Помоклі Бориспільського району виник конфлікт щодо боргу. 41-річний місцевий житель наніс потерпілому множинні удари по тілу. Про подію до поліції 27 жовтня повідомила сусідка.

    На місце події прибуло керівництво відділу поліції №1 (м. Переяслав) та слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили 51-річного місцевого жителя, на тілі якого були наявні тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські встановили, що сварка між чоловіками трапилася напередодні ввечері. Наступного дня потерпілий помер.

    За лічені години правоохоронці розшукали підозрюваного в злочині. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному лиходій зізнався.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Міру запобіжного заходу обере суд.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, нещодавно в місті Ірпінь 46-річний місцевий мешканець прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові. 72-річна жінка померла.

    13 жовтня на вулиці у селі Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. Зловмисника затримали на території Одещини. Нападником виявився 42-річний житель Балти. Чоловік зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом чоловік через борги до смерті побив односельчанина