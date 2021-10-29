Під Києвом чоловік через борги до смерті побив односельчанина

Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику

Між двома мешканцями села Помоклі Бориспільського району виник конфлікт щодо боргу. 41-річний місцевий житель наніс потерпілому множинні удари по тілу. Про подію до поліції 27 жовтня повідомила сусідка.

На місце події прибуло керівництво відділу поліції №1 (м. Переяслав) та слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили 51-річного місцевого жителя, на тілі якого були наявні тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що сварка між чоловіками трапилася напередодні ввечері. Наступного дня потерпілий помер.

За лічені години правоохоронці розшукали підозрюваного в злочині. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному лиходій зізнався.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Міру запобіжного заходу обере суд.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно в місті Ірпінь 46-річний місцевий мешканець прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові. 72-річна жінка померла.

13 жовтня на вулиці у селі Погреби виявили непритомну скривавлену жінку. Зловмисника затримали на території Одещини. Нападником виявився 42-річний житель Балти. Чоловік зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.