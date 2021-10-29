Столичний посадовець підозрюється у привласненні 760 тис. грн на будівництві дитсадка

Вирішується питання про відсторонення від посади першого заступника директора КП «Спецжитлофонд»

Підрядник не в повному обсязі виконав роботи у дитсадку на вул. Бахмацькій у Святошинському районі

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією повідомила про підозру першому заступникові директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» за фактом привласнення бюджетних коштів під час будівництва дошкільного навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір підряду на виконання робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій у Святошинському районі Києва.

Слідством встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина робіт проведена з порушенням вимог ДБН.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи територіальній громаді міста завдано шкоди у розмірі понад 760 тис. грн.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо відсторонення посадовця від займаної посади та застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, столична прокуратура повідомила про підозру керівникові підрядної організації за фактом привласнення бюджетних 4 млн грн, виділених на охорону паркувальних майданчиків.