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    У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України

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    У Києві затримали кримінального авторитета &laquo;Діда&raquo; - У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України
    У Києві затримали кримінального авторитета «Діда»
    Фото: Нацполіція

    Кримінального авторитета на прізвисько «Дід» мають вчетверте примусово депортувати

    У Києві поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько «Дід», який є громадянином Вірменії. У липні минулого року 56-річного чоловіка видворили з України та заборонили в'їзд на 15 років. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

    За даними правоохоронців, зловмисник має декілька судимостей та суттєві зв’язки з криміналітетом. Так, раніше він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях у Херсонській та Львівській областях, де мав статус так званого «смотрящого».

    Оперативники отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення «Діда» в Україну через пункт пропуску Волинської митниці. Напередодні, 18 червня, правоохоронці затримали чоловіка на підставі рішення суду. Згідно з його рішенням, «авторитета» помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Пізніше його мають примусово депортувати.

    У лютому 2019 року Ужгородський міськрайонний суд вирішив видворити чоловіка за межі України, проте вже через два місяці «Дід» повернувся. Після цього його знову затримали.

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    У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України
    У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України
    У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України
    Фото: Нацполіція

    Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в'їзду на пʼять років. У жовтні він знову повернувся в Україну, змінивши ім'я. Кілька місяців по тому правоохоронці знову викрили зловмисника.

    У липні 2020-го відбулося третє видворення «авторитета». Тоді йому до 2035 року заборонили в'їзд в Україну. Однак він повернувся до країни вчетверте.

    Нагадаємо, наприкінці квітня Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів». Зокрема, «злодій в законі» на прізвисько Міндія Гальський був затриманий у Харкові в грудні 2019 року. Він незаконно потрапив в Україну з РФ і мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, «щоб визначитися з напрямками майбутньої діяльності і встановити свій злочинний вплив».

    Другий 42-річний чоловік, раніше засуджений у Росії за особливо тяжкі злочини, був затриманий у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

    На початку квітня Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім.

    У березні в Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько Мамука Хонський.

    Теги: Київ суд кримінал поліція депортація
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    У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України