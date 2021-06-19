У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України

Кримінального авторитета на прізвисько «Дід» мають вчетверте примусово депортувати

У Києві поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько «Дід», який є громадянином Вірменії. У липні минулого року 56-річного чоловіка видворили з України та заборонили в'їзд на 15 років. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

За даними правоохоронців, зловмисник має декілька судимостей та суттєві зв’язки з криміналітетом. Так, раніше він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях у Херсонській та Львівській областях, де мав статус так званого «смотрящого».

Оперативники отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення «Діда» в Україну через пункт пропуску Волинської митниці. Напередодні, 18 червня, правоохоронці затримали чоловіка на підставі рішення суду. Згідно з його рішенням, «авторитета» помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Пізніше його мають примусово депортувати.

У лютому 2019 року Ужгородський міськрайонний суд вирішив видворити чоловіка за межі України, проте вже через два місяці «Дід» повернувся. Після цього його знову затримали.

Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в'їзду на пʼять років. У жовтні він знову повернувся в Україну, змінивши ім'я. Кілька місяців по тому правоохоронці знову викрили зловмисника.

У липні 2020-го відбулося третє видворення «авторитета». Тоді йому до 2035 року заборонили в'їзд в Україну. Однак він повернувся до країни вчетверте.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів». Зокрема, «злодій в законі» на прізвисько Міндія Гальський був затриманий у Харкові в грудні 2019 року. Він незаконно потрапив в Україну з РФ і мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, «щоб визначитися з напрямками майбутньої діяльності і встановити свій злочинний вплив».

Другий 42-річний чоловік, раніше засуджений у Росії за особливо тяжкі злочини, був затриманий у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

На початку квітня Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім.

У березні в Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько Мамука Хонський.