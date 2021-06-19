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    Тіло зниклої в Нікополі дівчини-підлітка знайшли після п'ятиденних пошуків

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    Після п&rsquo;яти днів пошуків тіло дівчини виявили на пустирі за покинутою будівлею. - Тіло зниклої в Нікополі дівчини-підлітка знайшли після п'ятиденних пошуків
    Після п’яти днів пошуків тіло дівчини виявили на пустирі за покинутою будівлею.
    Фото: Поліція Дніпропетровської області

    Причини та обставини смерті з’ясовуються

    У Нікополі п’ятиденні пошуки зниклої 15-річної дівчини, які вели правоохоронці, надзвичайники, бійці Нацгвардії та волонтери, завершилися жахливою знахідкою. 19 червня, за покинутою будівлею у промисловій зоні м. Нікополя дівчину було виявлено мертвою. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області на своїй сторінці в Facebook.

    Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

    Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

    Як повідомлялося раніше, 17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.

    Теги: рятувальники Дніпропетровщина поліція кінолог
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    Тіло зниклої в Нікополі дівчини-підлітка знайшли після п'ятиденних пошуків