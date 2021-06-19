Тіло зниклої в Нікополі дівчини-підлітка знайшли після п'ятиденних пошуків

Після п’яти днів пошуків тіло дівчини виявили на пустирі за покинутою будівлею.

Після п’яти днів пошуків тіло дівчини виявили на пустирі за покинутою будівлею.

Причини та обставини смерті з’ясовуються

У Нікополі п’ятиденні пошуки зниклої 15-річної дівчини, які вели правоохоронці, надзвичайники, бійці Нацгвардії та волонтери, завершилися жахливою знахідкою. 19 червня, за покинутою будівлею у промисловій зоні м. Нікополя дівчину було виявлено мертвою. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області на своїй сторінці в Facebook.

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

Як повідомлялося раніше, 17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.