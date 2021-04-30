  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міндію Гальського і &laquo;кримінального авторитета&raquo; видворили за межі України - Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»
    Міндію Гальського і «кримінального авторитета» видворили за межі України
    Фото: Нацполіція

    Чоловіків видворили і заборонили їм в'їзд до України на п'ять років

    У Волинській області примусово видворили до Росії двох затриманих раніше представників криміналітету. Про це повідомляє Нацполіція.

    «29 квітня правоохоронці примусово видворили обох російських «авторитетів» у РФ із забороною в'їзду в Україну терміном на п’ять років», – сказано в повідомленні.

    Зокрема, «злодій в законі» на прізвисько Міндія Гальський був затриманий у Харкові в грудні 2019 року. Він незаконно потрапив в Україну з РФ і мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, «щоб визначитися з напрямками майбутньої діяльності і встановити свій злочинний вплив».

    Другий 42-річний чоловік, раніше засуджений у Росії за особливо тяжкі злочини, був затриманий у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»
    Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»
    Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»

    Тоді обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили в пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

    Теги: Росія кримінал Україна поліція злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies