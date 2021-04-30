Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів»

Чоловіків видворили і заборонили їм в'їзд до України на п'ять років

У Волинській області примусово видворили до Росії двох затриманих раніше представників криміналітету. Про це повідомляє Нацполіція.

«29 квітня правоохоронці примусово видворили обох російських «авторитетів» у РФ із забороною в'їзду в Україну терміном на п’ять років», – сказано в повідомленні.

Зокрема, «злодій в законі» на прізвисько Міндія Гальський був затриманий у Харкові в грудні 2019 року. Він незаконно потрапив в Україну з РФ і мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, «щоб визначитися з напрямками майбутньої діяльності і встановити свій злочинний вплив».

Другий 42-річний чоловік, раніше засуджений у Росії за особливо тяжкі злочини, був затриманий у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Тоді обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили в пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.