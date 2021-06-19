Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)

Від місця аварії до підземного пішохідного переходу було близько 150 м

Чоловік та жінка побігли через восьмисмугову проїзну частину з відбійником посередині

У ніч з 18 на 19 червня 2021 року на проспекті Бажана, що у місті Києві, під колесами вантажного автомобіля DAF жахливо загинула подружня пара.

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

За словами свідків, чоловік та жінка побігли через восьмисмугову проїзну частину з відбійником посередині та потрапили під вантажний DAF.

Водій вантажівки застосував всі можливі засоби, аби уникнути наїзду, проте багатотонне авто буквально розчавило обох пішоходів.

Обоє потерпілих отримали травми, несумісні з життям.

Варто зазначити, що від місця аварії до підземного пішохідного переходу було близько 150 м.

Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

Того ж дня в Печерському районі Києва вантажівка МАЗ, у якої відмовили гальма, протаранила три автомобілі.

Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.