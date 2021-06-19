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    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)

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    Від місця аварії до підземного пішохідного переходу&nbsp;було близько 150 м - Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)

    Від місця аварії до підземного пішохідного переходу було близько 150 м

    Фото ВартовіЕспресо

    Чоловік та жінка побігли через восьмисмугову проїзну частину з відбійником посередині

    У ніч з 18 на 19 червня 2021 року на проспекті Бажана, що у місті Києві, під колесами вантажного автомобіля DAF жахливо загинула подружня пара.

    Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

    За словами свідків, чоловік та жінка побігли через восьмисмугову проїзну частину з відбійником посередині та потрапили під вантажний DAF.

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    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)
    Фото ВартовіЕспресо

    Водій вантажівки застосував всі можливі засоби, аби уникнути наїзду, проте багатотонне авто буквально розчавило обох пішоходів.

    Обоє потерпілих отримали травми, несумісні з життям.

    Варто зазначити, що від місця аварії до підземного пішохідного переходу було близько 150 м.

    Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

    Того ж дня в Печерському районі Києва вантажівка МАЗ, у якої відмовили гальма, протаранила три автомобілі.

    Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль жінка чоловік
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    Жахливе ДТП: у Києві вантажівка роздавила подружню пару (відео)