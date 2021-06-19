Названа кількість скарг, поданих на суддів за пів року

За наслідками розгляду пʼяти тисяч скарг рекомендовано звільнити трьох працівників суду

До Вищої ради правосуддя протягом перших пʼяти місяців 2021 року надійшло 5086 скарг щодо дисциплінарного проступку судді. Такі дані містяться в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність Вищої ради правосуддя, Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та секретаріату Вищої ради правосуддя за січень – травень 2021 року.

Упродовж цього періоду Дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 5306 дисциплінарних скарг включно з тими, що надійшли у попередні роки.

За результатами розгляду дисциплінарних скарг Дисциплінарними палатами ухвалено:

92 рішення про відкриття дисциплінарної справи (за аналогічний період 2020 року – 209);

134 рішення про повернення дисциплінарних скарг ухвалами Дисциплінарних палат (за аналогічний період 2020 року – 90);

347 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ (за аналогічний період 2020 року – 450);

36 рішень про відмову у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (за аналогічний період 2020 року – 31).

Усього протягом січня – травня 2021 року Дисциплінарні палати ВРП прийняли 46 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 53 суддів. За результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

попередження стосовно 27 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця стосовно 11 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців стосовно 11 суддів;

подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя стосовно 1 судді;

подання про звільнення стосовно 3 суддів.

Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності передбачені частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також члени Вищої ради правосуддя одноособово постановили 2842 ухвали про залишення дисциплінарних скарг без розгляду (протягом січня – травня 2020 року постановлено 3036 таких ухвал).

Аніше стало відомо, що у чинній редакції змін до Кодексу суддівської етики Рада суддів України хоче заборонити суддям коментувати винесені рішення.