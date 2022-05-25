У Криму директора парку «Тайган» судитимуть через відкушений дитячий палець

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав окупацію півострова Росією, – тривалий конфлікт з російською владою захопленого Криму

Зубков підтвердив, що тигр відкусив палець однорічному малюкові, якого тримала на руках 22-річна жителька Краснодара

В окупованому росіянами Криму передали до суду кримінальну справу проти директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова, якого звинувачують у наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Про це 24 травня повідомляє пресслужба управління російського Слідкому в оркупованому Криму.

«Слідством встановлено, що вдень 26 вересня 2021 року на території парку левів «Тайган» жінка, тримаючи на руках свою однорічну дитину, підійшла близько до сітки вольєра, внаслідок чого тигр відкусив частину великого пальця лівої руки малюкові, що спричинило його повну ампутацію», – йдеться у повідомленні.

За версією російських слідчих, у перебігу розслідування кримінальної справи було зібрано докази, що підтверджують причетність обвинуваченого до скоєння злочину.

«Розслідування кримінальної справи завершено, матеріали спрямовані до суду для розгляду по суті», – повідомили у російському Слідчому комітеті.

Відповідно до російського Кримінального кодексу, Зубкову загрожує «штраф у розмірі від 100 тисяч до 500 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період від одного до трьох років, або примусові роботи на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 6 років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів чи в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого».

У вересні 2021 року в російському Слідком повідомляли, що розпочали перевірку інформації про укус однорічної дитини хижою твариною в парку «Тайган». Про перевірку також повідомляла російська прокуратура Криму.

Незабаром Зубков підтвердив пригоду, внаслідок якої тигр відкусив палець однорічному малюкові, якого тримала на руках 22-річна жителька Краснодара. Директор «Тайгана» заявив, що «ця подія була можлива виключно при грубому недотриманні заходів безпеки». Зубков не виключав подання зустрічного позову щодо матері постраждалої дитини.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав окупацію півострова Росією, – тривалий конфлікт з російською владою захопленого Криму. Олег Зубков стверджує, що протягом п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

За роки окупації Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.