  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Кривому Розі зловмисник поперевертав на бік автомобілі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Припарковані автомобілі виявили перевернутими на бік - У Кривому Розі зловмисник поперевертав на бік автомобілі (відео)
    Припарковані автомобілі виявили перевернутими на бік
    фото: dp.informator.ua

    Невідомий вручну перевернув припарковані автівки, пошкодивши деякі із них

    У Кривому Розі на стоянці у мікрорайоні Зарічний місцеві жителі помітили, що усі припарковані автомобілі лежали на боці. Про це пише «Інформатор».

    Ввечері невідомий чоловік вручну перевертав машини.

    Деякі авто зазнали пошкоджень.

    Наразі поліція розшукує чоловіка та встановлює деталі того, що сталося.

    До слова, раніше на вулиці Хрещатик у Києві чоловік бігав проїжджою частиною. Його поведінка була неадекватною.

    Чоловік відкрив двері автомобіля служби таксі під час руху машини і намагався сісти в салон. Але водій виштовхав молодика з автівки.

    Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.

    Також правоохоронці Києва затримали чоловіка, який знімав номерні знаки з автівок.

    Теги: Кривий Ріг машини автомобіль поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі зловмисник поперевертав на бік автомобілі (відео)