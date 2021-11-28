У Кривому Розі зловмисник поперевертав на бік автомобілі (відео)

Невідомий вручну перевернув припарковані автівки, пошкодивши деякі із них

У Кривому Розі на стоянці у мікрорайоні Зарічний місцеві жителі помітили, що усі припарковані автомобілі лежали на боці. Про це пише «Інформатор».

Ввечері невідомий чоловік вручну перевертав машини.

Деякі авто зазнали пошкоджень.

Наразі поліція розшукує чоловіка та встановлює деталі того, що сталося.

До слова, раніше на вулиці Хрещатик у Києві чоловік бігав проїжджою частиною. Його поведінка була неадекватною.

Чоловік відкрив двері автомобіля служби таксі під час руху машини і намагався сісти в салон. Але водій виштовхав молодика з автівки.

Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.

Також правоохоронці Києва затримали чоловіка, який знімав номерні знаки з автівок.