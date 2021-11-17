На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)

Правоохоронці затримали чоловіка посеред дороги на Хрещатику

Чоловік намагався сісти в таксі під час руху автомобіля

У середу, 17 листопада, на вулиці Хрещатик у Києві чоловік бігав проїжджою частиною. Його поведінка була неадекватною. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Чоловік відкрив двері автомобіля служби таксі під час руху машини і намагався сісти в салон. Але водій виштовхав молодика з автівки.

У результаті чоловіка затримали правоохоронці, поклавши його на асфальт посеред дороги та надягнувши наручники.

Нагадаємо, у вересні цього року на вулиці Антоновича в місті Києві чоловік, який повністю оголеним проходив біля літньої тераси кафе, вдарив відвідувача пляшкою по голові.

Раніше чоловік без одягу бігав по Хрещатику