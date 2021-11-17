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    На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)

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    Правоохоронці затримали чоловіка посеред дороги на Хрещатику - На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)
    Правоохоронці затримали чоловіка посеред дороги на Хрещатику
    фото: скріншот із відео

    Чоловік намагався сісти в таксі під час руху автомобіля

    У середу, 17 листопада, на вулиці Хрещатик у Києві чоловік бігав проїжджою частиною. Його поведінка була неадекватною. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Чоловік відкрив двері автомобіля служби таксі під час руху машини і намагався сісти в салон. Але водій виштовхав молодика з автівки.

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    На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)
    На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)
    фото: скріншот із відео

    У результаті чоловіка затримали правоохоронці, поклавши його на асфальт посеред дороги та надягнувши наручники.

    Нагадаємо, у вересні цього року на вулиці Антоновича в місті Києві чоловік, який повністю оголеним проходив біля літньої тераси кафе, вдарив відвідувача пляшкою по голові.

    Раніше чоловік без одягу бігав по Хрещатику

    Теги: Національна поліція України Київ дороги чоловік Хрещатик
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    На Хрещатику між автівками бігав молодик в неадекватному стані (відео)