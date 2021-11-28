Смертельна ДТП у Запоріжжі: дві людини загинули

Водій легковика не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу

Вантажний автомобіль «Нової пошти» зіткнувся із легковим автомобілем, який рухався назустріч

У Запоріжжі вантажний автомобіль «Нової пошти» зіткнувся із «Таврією». Водій та пасажир легковика загинули. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на коментар прессекретарки Дирекції із корпоративних комунікацій групи компаній «Нова пошта» Оксани Тарасенко.

«У неділю, 28 листопада, об 11:30 вантажний автомобіль «Нової пошти» у Запоріжжі зіткнувся із легковим автомобілем, який рухався назустріч. За попередніми даними, легкове авто занесло на дорозі, в результаті чого його водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. На превеликий жаль, загинули водій та пасажир легкового автомобіля», – йдеться у коментарі.

Водій «Нової пошти» не постраждав.

У поліції інформацію підтвердили, але офіційно прокоментувати обіцяють вже у понеділок, 29 листопада.

Напередодні на Одещині Daewoo Lanos зіткнувся з мікроавтобусом Iveco на трасі Одеса – Рені. Внаслідок ДТП загинула п'ятирічна дитина, яка перебувала у легковому автомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований.

Напередодні у Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина.

Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

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