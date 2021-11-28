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    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)

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    На Рівненщині&nbsp;лось став винуватцем аварії - На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)
    На Рівненщині лось став винуватцем аварії
    Фото: ДСНС

    Внаслідок аварії розбилися два автомобілі

    На Рівненщині лось став винуватцем аварії, внаслідок якої розбилися два автомобілі. Тварина загинула. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада на трасі М 07 «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Федорівка Сарненського району.

    На місці події рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Жертв та постраждалих серед людей не було.

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    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)
    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)
    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)
    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)

    «Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину за інерцією відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї наїхав інший автомобіль. Тварина загинула на місці», – зазначається в повідомленні.

    Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

    Як віломо, на Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований.

    Стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

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    Теги: ДТП ДСНС автомобіль поліція Skoda
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    На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)