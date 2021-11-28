На Рівненщині лось спричинив дорожню аварію (фото)

Внаслідок аварії розбилися два автомобілі

На Рівненщині лось став винуватцем аварії, внаслідок якої розбилися два автомобілі. Тварина загинула. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада на трасі М 07 «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Федорівка Сарненського району.

На місці події рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Жертв та постраждалих серед людей не було.

«Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину за інерцією відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї наїхав інший автомобіль. Тварина загинула на місці», – зазначається в повідомленні.

Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Як віломо, на Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований.

Стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

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