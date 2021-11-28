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    Через «липові» документи українець залишився без Maserati (фото)

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    Елітне авто за понад пів мільйона гривень вилучили митники<br /><br /> - Через «липові» документи українець залишився без Maserati (фото)
    Елітне авто за понад пів мільйона гривень вилучили митники

    Фото: facebook.com/ZAKcustomsUA

    Мешканець Закарпаття незаконно намагався ввезти машину до України

    У жителя Закарпатської області конфіскували елітний автомобіль Maserati вартістю понад пів мільйона гривень. Чоловік незаконно намагався ввезти машину до України. Про це інформує Закарпатська митниця.

    Так, через «липове» доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля, а саме спорткара від відомого італійського автобренду Maserati.

    Коштує така машина понад пів мільйона гривень. Зазначається, що автомобіль затримали на внутрішньому митному посту «Виноградів» Закарпатської митниці.

    У договорі купівлі-продажу вказано, що спорткар придбав житель одного із сіл Тячівщини у громадянина України. Документ укладений у Чехії, посвідчений тамтешнім нотаріусом.

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    Елітне авто забрали митники Фото: facebook.com/ZAKcustomsUA
    Елітне авто забрали митники Фото: facebook.com/ZAKcustomsUA

    Тому під час вивчення документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності і був направлений запит до вказаного нотаріуса. Він відповів, що не посвідчував цей договір, тобто, документ виявився підробкою.

    На 34-річного чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Окрім того, елітний італійський спорткар, 2013 року виробництва, вартістю понад 600 тис. грн, вилучили. Справу скерують до суду.

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    Теги: митниця Закарпаття автомобіль чоловік Maserati
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    Через «липові» документи українець залишився без Maserati (фото)