У Миколаєві підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт двигунів для потягів «Укрзалізниці»

Підрядник попередньо домовився про фіктивність робіт з чиновниками

У Миколаєві підрядник, замість ремонтувати двигуни для потягів «Укрзалізниці» привласнював виділені гроші собі, здійснюючи тільки косметичний ремонт, замість капітального.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з угодою, підрядник повинен був повністю відремонтувати вузли й агрегати. Але в змові з посадовими особами держпідприємства він виконав лише косметичний ремонт двигунів для регіональної філії Одеської залізниці.



Як підтвердила експертиза, після ремонту у двигунах залишилися старі блоки, які мали бути замінені на нові – згідно з договором. Задокументовано й інші факти невиконання робіт. Це могло призвести до виведення з ладу поїздів і потенційних надзвичайних ситуацій на залізниці.



Правоохоронці кажуть, що орієнтовно у випадку схеми було привласнено 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів.



Тепер накладено арешт на фіктивно відремонтовані вузли й агрегати, які вже встановили на дизель-поїзди депо Миколаїв.

Раніше у Києві підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків.

Нещодавно столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділених на ремонт судна.

21 січня співробітники СБУ затримали на хабарі двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.