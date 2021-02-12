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    Кримінал

    У Миколаєві підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт двигунів для потягів «Укрзалізниці»

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    Шахрай, замість капітального, проводив косметичний ремонт двигунів - У Миколаєві підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт двигунів для потягів «Укрзалізниці»
    Шахрай, замість капітального, проводив косметичний ремонт двигунів

    Підрядник попередньо домовився про фіктивність робіт з чиновниками

    У Миколаєві підрядник, замість ремонтувати двигуни для потягів «Укрзалізниці» привласнював виділені гроші собі, здійснюючи тільки косметичний ремонт, замість капітального.

    Про це повідомляє СБУ.

    Згідно з угодою, підрядник повинен був повністю відремонтувати вузли й агрегати. Але в змові з посадовими особами держпідприємства він виконав лише косметичний ремонт двигунів для регіональної філії Одеської залізниці.

    Як підтвердила експертиза, після ремонту у двигунах залишилися старі блоки, які мали бути замінені на нові – згідно з договором. Задокументовано й інші факти невиконання робіт. Це могло призвести до виведення з ладу поїздів і потенційних надзвичайних ситуацій на залізниці.

    Правоохоронці кажуть, що орієнтовно у випадку схеми було привласнено 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

    Тепер накладено арешт на фіктивно відремонтовані вузли й агрегати, які вже встановили на дизель-поїзди депо Миколаїв.

    Раніше у Києві підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків.

    Нещодавно столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділених на ремонт судна.

    21 січня співробітники СБУ затримали на хабарі двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

    Теги: СБУ гроші Укрзалізниця арешт потяг ремонт
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