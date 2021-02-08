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    Столичний підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків

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    Підрядник не виконав ремонтні роботи в дитсадках у повному обсязі - Столичний підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків
    Підрядник не виконав ремонтні роботи в дитсадках у повному обсязі
    Фото ілюстративне

    Директор підрядної організації постане перед судом

    До суду направлено обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт об’єктів у Дніпровському районі столиці (ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Установлено, що між Управлінням будівництва Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та товариством був укладений договір щодо проведення ремонтних робіт у двох дитячих садках та приміщенні РДА.

    Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості до офіційних документів, завищивши їх вартість на 150 тис. грн та привласнив їх.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

    Нещодавно столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділених на ремонт судна.

    21 січня співробітники СБУ затримали на хабарі двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

    Теги: прокуратура Київ кримінал гроші ремонт дитячий садок
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