У Мінкульті назвали умову для повернення на екрани серіалу «Свати»

«М’яч на полі творців серіалу», пояснює заступник профільного міністра

Серіалу «Свати» можуть повернути прокатне посвідчення, якщо Федора Добронравова замінять іншим актором. Про це заявив заступник міністра культури України Юрий Рибачук. «Якщо творці серіалу приймуть рішення, що для збереження цього серіалу і продовження його трансляції вони зможуть замінити одного актора на іншого, це буде одна



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Кадр з серіалу «Свати»

«М’яч на полі творців серіалу», пояснює заступник профільного міністра

Серіалу «Свати» можуть повернути прокатне посвідчення, якщо Федора Добронравова замінять іншим актором.

Про це заявив заступник міністра культури України Юрий Рибачук.

«Якщо творці серіалу приймуть рішення, що для збереження цього серіалу і продовження його трансляції вони зможуть замінити одного актора на іншого, це буде одна історія», - пояснив заступник міністра в ефірі «112 Україна»

«Держкіно виконало норми закону і заборонило прокат цього серіалу, далі м’яч на полі творців серіалу», – зазначив Рибачук.

Він пояснив, що серіал був заборонений саме через участь в ньому актора, який визнаний СБУ таким, що створює загрозу національній безпеці України.

Раніше голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, заявив, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».

28 листопада, актора Федора Добронравова внесли в чорний список Мінкульту. Наразі в цьому переліку заборонених в Україні артистів значаться 114 осіб.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову.

Після цього Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

У СБУ відреагували на обурення телеведучого Володимира Зеленського через інформації про можливу заборону серіалу «Свати».

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська стала на захист серіалу «Свати». Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить.