Держкіно готує заборону серіалу «Свати»

Федора Добронравова внесли в чорний список Мінкульту

Сьогодні в Україні буде анульоване прокатне посвідчення серіалу «Свати», що автоматично передбачає, що серіал не показуватимуть на українському телебаченні та в кінотеатрах. Про це повідомив заступник голови Держкіно Сергій Неретін. «Сьогодні буде скасоване», — сказав Неретін, відповідаючи на запитання



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Кадр із серіалу «Свати»

Федора Добронравова внесли в чорний список Мінкульту

Сьогодні в Україні буде анульоване прокатне посвідчення серіалу «Свати», що автоматично передбачає, що серіал не показуватимуть на українському телебаченні та в кінотеатрах. Про це повідомив заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

«Сьогодні буде скасоване», — сказав Неретін, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде анульоване прокатне посвідчення серіалу «Свати».

За його словами, відкликання такої ліцензії не має терміну, хіба що актора, який грає головну роль в серіалі, Федора Добронравова, викреслять з переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в’їзд.

«Всі серіали чи фільми, де грає Добронравов — автоматично скасовуються», — додав заступник голови Держкіно.

Раніше, 28 листопада, актора Федора Добронравова внесли в чорний список Мінкульту. Наразі в цьому переліку заборонених в Україні артистів значаться 114 осіб.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову.

Після цього Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

У СБУ відреагували на обурення телеведучого Володимира Зеленського через інформації про можливу заборону серіалу «Свати».

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська стала на захист серіалу «Свати». Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить.