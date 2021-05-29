У Рівному шестикласник зґвалтував дитину в туалеті ресторану

Поліція почала провадження за статтею про зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього

Оскільки шестикласник не досяг віку кримінальної відповідальності, то йому загрожують примусові заходи виховного характеру

У місті Рівне учень шостого класу зґвалтував п'ятикласника. Про це повідомило місцеве видання Rivne online з посиланням на поліцію.

Стверджується, що в поліцію звернулася мати п'ятикласника, яка розповіла, що в березні нинішнього року в убиральні ресторану «Колиба» в Рівному, в денний час доби, учень шостого класу вчинив дії сексуального характеру, пов'язані з оральним проникненням у його тіло.

Поліція почала провадження за статтею про зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього (ч.4 ст.152 КК України). Призначено всі необхідні експертизи, в тому числі, психолого-психіатрична експертиза.

«Після їх завершення в червні буде прийнято рішення про притягнення особи до кримінальної відповідальності», – сказав заступник начальника ГУНП у Рівненській області Олександр Панасюк.

Стаття передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, але оскільки шестикласник не досяг віку кримінальної відповідальності, то можуть бути прийняті примусові заходи виховного характеру.

До слова, засуджено молодика, який ґвалтував жінок у вбиральнях супермаркету в Києві.

Також повідомлялося, що на Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео).