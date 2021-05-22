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    На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)

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    Ґвалтівникам загрожує до 15 років в&rsquo;язниці або довічне ув&rsquo;язнення - На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)

    Ґвалтівникам загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення

    Фото департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

    Жінка спеціально підбирала дітей і схиляла їх до участі в сексуальних іграх зі своїм чоловіком

    У Біляївському районі затримали 57-річного чоловіка і його 53-річну дружину. Слідство стверджує, що чоловік і жінка протягом декількох років здійснювали сексуальне насильство над дітьми.

    Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

    Як повідомляють правоохоронці, жінка, маючи педагогічну освіту, організувала індивідуальні приватні уроки «психолога-логопеда» і підготовку до школи для дітей від 3 до 10 років. Уроки проводилися двічі на тиждень, заняття тривало годину. Батьки приводили своїх дітей до оселі подружжя і залишали їх наодинці з «педагогами». Як виявилося, жінка спеціально підбирала дітей і схиляла їх до участі в сексуальних іграх зі своїм чоловіком.

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    На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)
    На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)
    Фото департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

    З травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово ґвалтував 4-річного хлопчика і 3-річну дівчинку і знімав те, що відбувається на мобільний телефон. У свою чергу, його дружина пояснювала дітям, що це «гра», потрібно виконувати накази чоловіки, а за «хорошу поведінку» вони отримають солодощі. Крім того, дітям розповідали, що все, що відбувається – це їх спільна таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

    Подружжю оголосили про підозру в сексуальному насильстві. Зараз вирішується питання про взяття їх під варту. Якщо суд визнає їх винними, ґвалтівникам загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

    Теги: суд кримінал Одещина жінка чоловік дружина батьки зґвалтування
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    На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)