На Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео)

Жінка спеціально підбирала дітей і схиляла їх до участі в сексуальних іграх зі своїм чоловіком

У Біляївському районі затримали 57-річного чоловіка і його 53-річну дружину. Слідство стверджує, що чоловік і жінка протягом декількох років здійснювали сексуальне насильство над дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Як повідомляють правоохоронці, жінка, маючи педагогічну освіту, організувала індивідуальні приватні уроки «психолога-логопеда» і підготовку до школи для дітей від 3 до 10 років. Уроки проводилися двічі на тиждень, заняття тривало годину. Батьки приводили своїх дітей до оселі подружжя і залишали їх наодинці з «педагогами». Як виявилося, жінка спеціально підбирала дітей і схиляла їх до участі в сексуальних іграх зі своїм чоловіком.

З травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово ґвалтував 4-річного хлопчика і 3-річну дівчинку і знімав те, що відбувається на мобільний телефон. У свою чергу, його дружина пояснювала дітям, що це «гра», потрібно виконувати накази чоловіки, а за «хорошу поведінку» вони отримають солодощі. Крім того, дітям розповідали, що все, що відбувається – це їх спільна таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

Подружжю оголосили про підозру в сексуальному насильстві. Зараз вирішується питання про взяття їх під варту. Якщо суд визнає їх винними, ґвалтівникам загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.