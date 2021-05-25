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    Зґвалтування в Кагарлику: після переатестації на посадах залишилися майже всі поілцейські

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    На момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38 - Зґвалтування в Кагарлику: після переатестації на посадах залишилися майже всі поілцейські

    На момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38

    «Переатестація – це не кара, це перевірка службових знань, перевірка того, чи гідні ці люди працювати», наголосили у МВС

    Після переатестації 30 з 38 співробітників Кагарлицького райвідділу поліції залишились працювати на своїх посадах. Про це повідомив в ефірі Радіо НВ заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Переатестація – це не кара, це перевірка службових знань, перевірка того, чи гідні ці люди працювати. Якщо два злочинця з 43-х зґвалтували жінку, били її, то вони за це відповідають. Але не можна казати, що, якщо один або два поліцейських в райвідділку погані, то всі погані», – сказав він.

    Геращенко додав, що шість інших поліцейських отримали підвищення, одного звільнили.

    В Обухівському райвідділку після переатестації звільнили п'ятеро поліцейських.

    Загалом, на момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38, оскільки одного звільнили, троє перебували в декреті, а один був відсутній через тимчасову непрацездатність.

    Нагадаємо, 24 травня 2020 року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику. Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

    У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

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    Теги: Національна поліція України МВС Антон Геращенко розслідування зґвалтування
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    Зґвалтування в Кагарлику: після переатестації на посадах залишилися майже всі поілцейські