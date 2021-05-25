Засуджено молодика, який ґвалтував жінок у вбиральнях супермаркету в Києві

Чоловік у медичній масці вривався до жінок у кабінки вбиральні

Оболонський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок мешканцю м. Полтава, який вчиняв сексуальне насильство у жіночих вбиральнях торговельних центрів (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інциденти сталися 3 березня 2019 року та 31 березня 2019 року у жіночих вбиральнях торгівельного супермаркету на Оболоні.

Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно вказаної особи був скерований до Оболонського районного суду Києва.

Судовий розгляд проводився у закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошення подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

За принциповою позиції Оболонської окружної прокуратури міста Києва вину обвинуваченого доведено, докази визнано належними та допустимими.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24.05.2021 чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Нагадаємо, 24 травня 2020 року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику. Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.