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    У Тернополі обвинувачений у виготовленні наркотиків прийшов із ними на суд

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    При огляді в затриманого знайшли шприц з невідомою речовиною та ампули - У Тернополі обвинувачений у виготовленні наркотиків прийшов із ними на суд
    При огляді в затриманого знайшли шприц з невідомою речовиною та ампули
    фото Служби судової охорони

    Чоловіка затримали працівники судової охорони на пункті пропуску в суд

    Охоронці Тернопільського міськрайонного суду виявили наркотики у чоловіка, який прийшов на судове засідання як обвинувачений у поширенні наркотичних речовин.

    Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за виготовлення наркотиків, а після цього випадку відкрили ще одну справу за тією ж статтею, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про інцидент у тернопільському суді повідомила пресслужба територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

    Там уточнюють, що наркотики у чоловіка виявили під час перевірки на пропускному пункті в суд.

    «Випадок трапився 8 грудня на пункті пропуску до Тернопільського міськрайонного суду. Під час проведення поверхневої перевірки невідомий чоловік поводив себе підозріло і почав нервувати. При огляді в наплічній сумці було виявлено шприц з речовиною білого кольору, подібну на наркотики, походження якої учасник судового процесу пояснити не міг», – йдеться у повідомленні Служби судової охорони Тернопільщини.

    Виявилося, що чоловік прийшов в суд, оскільки цього дня розглядали справу про поширення ним наркотиків. На місце викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції Тернопільщини. Правоохоронці внесли ще один факт у ЄРДР стосовно цього чоловіка за ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин).

    Нагадаємо, напередодні поліція затримала кмітливих зловмисників (фото).

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    Теги: суд наркотики Тернопіль чоловік
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    У Тернополі обвинувачений у виготовленні наркотиків прийшов із ними на суд