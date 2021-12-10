У Тернополі обвинувачений у виготовленні наркотиків прийшов із ними на суд

При огляді в затриманого знайшли шприц з невідомою речовиною та ампули

Чоловіка затримали працівники судової охорони на пункті пропуску в суд

Охоронці Тернопільського міськрайонного суду виявили наркотики у чоловіка, який прийшов на судове засідання як обвинувачений у поширенні наркотичних речовин.

Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за виготовлення наркотиків, а після цього випадку відкрили ще одну справу за тією ж статтею, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про інцидент у тернопільському суді повідомила пресслужба територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

Там уточнюють, що наркотики у чоловіка виявили під час перевірки на пропускному пункті в суд.

«Випадок трапився 8 грудня на пункті пропуску до Тернопільського міськрайонного суду. Під час проведення поверхневої перевірки невідомий чоловік поводив себе підозріло і почав нервувати. При огляді в наплічній сумці було виявлено шприц з речовиною білого кольору, подібну на наркотики, походження якої учасник судового процесу пояснити не міг», – йдеться у повідомленні Служби судової охорони Тернопільщини.

Виявилося, що чоловік прийшов в суд, оскільки цього дня розглядали справу про поширення ним наркотиків. На місце викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції Тернопільщини. Правоохоронці внесли ще один факт у ЄРДР стосовно цього чоловіка за ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин).

Нагадаємо, напередодні поліція затримала кмітливих зловмисників (фото).

Читайте також: