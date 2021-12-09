Під Тернополем маршрутка зіткнулася з легковиком: 10 постраждалих

На автошляху М 19 «Кременець-Тернопіль» зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль

Станом на ранок у лікарні все ще перебувають семеро осіб

У результаті ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля, яке сталося в середу під Тернополем, було госпіталізовано 10 людей. Станом на ранок у лікарні все ще перебувають семеро осіб, інформує пресцентр ДСНС.

«8 грудня о 16:26 поблизу м. Тернопіль на автошляху М 19 «Кременець-Тернопіль» внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля госпіталізовано 10 осіб. Для деблокації від ДСНС залучалося вісім осіб та дві одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що станом на 07:00 залишаються госпіталізованими сім осіб. Загрози їх життю немає.

Нагадаємо, на Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

Як відомо, у Чернігівській області вранці 7 грудня сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

Варто вказати, що наразі особа одного із загиблих у ДТП все ще не встановлена.

Також прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.