Київрада б’є на сполох: у місті стрімко поширюється наркоманія

Київрада закликає владу посилити контроль у сфері обігу нарковмісних ліків

Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів. За відповідне звернення проголосували 68 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради Дмитра Білоцерковця, у Києві різко збільшилась кількість людей, які вживають лікарські засоби, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

«Мешканці систематично скаржаться на великі скупчення наркозалежних людей, які за спеціальними рецептами ф-3 купують нарковмісні ліки, зокрема метадон. Після купівлі зазначених ліків, деякі з них вживають їх безпосередньо на місці або перепродують поштучно таблетки третім особам неподалік аптеки. Також пропонують безплатно спробувати малолітнім та неповнолітнім дітям, таким чином заохочуючи їх вживати наркотики. Є підстави вважати, що деякі недобросовісні лікарі виписують рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків за грошову винагороду у формі оплати за прийом лікаря, без встановлення відповідного діагнозу пацієнтів», – розповів Білоцерковець.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, ініціаторка проєкту Олеся Зубрицька, ситуація з незаконним обігом наркотичних речовин виникла внаслідок прогалин у законодавстві, які з одної сторони спростили ліцензійні умови на провадження господарської діяльності з медичної практики, а з іншої – не забезпечили належний контроль держави за дотриманням приватними закладами охорони здоров'я та приватно практикуючими лікарями вимог клінічних протоколів та медичних стандартів.

«У зв’язку з відсутністю механізму, який дає реальну можливість лікарю переконатись, що пацієнт не отримує аналогічне лікування в іншому закладі охорони здоров’я, одна і та ж особа має можливість «лікуватись» одночасно у декількох лікарів – наркологів та психіатрів, паралельно отримувати у них рецепти ф-3 на отримання метадону. У результаті такої діяльності завдається значна шкода здоров’ю хворих, а також виникає надлишок наркотичних та психотропних речовин, які вони незаконно продають. Це призводить до поширення наркоманії в Києві та в Україні загалом, а також підвищення рівня незаконного обігу наркотичних засобів, яке несе пряму загрозу здоров’ю територіальної громади», – наголосила Зубрицька.

Депутатка додала, що Київська міська рада у своєму зверненні вимагає терміново вжити заходи щодо посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів, зокрема:

затвердити Стратегію державної політики щодо обігу наркотиків до 2030 року та відповідний план її реалізації;

затвердити обсяг квот на 2022 рік щодо наркотичних засобів та психотропних речовин з урахуванням потреб держави;

забезпечити впровадження з 01 квітня 2022 року електронного рецепта лікаря для придбання в аптечних закладах нарковмісних лікарських засобів;

напрацювання та запровадження Міністерством охорони здоров'я України ефективного механізму, який дасть можливість лікарям реалізувати обов’язок щодо необхідності перед включенням особи до лікування із використанням метадону;

переконатись, що пацієнт не отримує зазначене лікування в іншому закладі охорони здоров’я, проведення перевірки закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які мають відповідні ліцензії на провадження у місті Києві господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю наркологія або обігу наркотичних засобів на предмет дотримання ними ліцензійних умов, галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та правил виписування рецептів на підконтрольні лікарські засоби;

підготовки змін до законодавства щодо врегулювання питання наявності в усіх аптечних закладах базового асортименту підконтрольних лікарських засобів – це забезпечить доступність населення до лікарських засобів у широкій мережі роздрібних медичних закладів, а також зніме навантаження з 2% аптечних закладів, які отримали в Україні відповідну ліцензію тощо.

Із 2018 по 2020 роки у Києві відбулось різке збільшення (у чотири рази або на 315%) обсягу замовлених приватними закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами рецептурних бланків ф-3, у тому числі й шляхом призначення лікарського засобу метадону наркозалежним особам. Так, кількість відпущених рецептурних бланків ф-3 у Києві зросла від 184,4 тис. шт. у 2018 році до 550,4 тис. шт. у 2020 році. За 9 місяців 2021 року кількість відпущених спеціальних рецептурних бланків ф-3 становить вже майже 459 тис. шт.

Як повідомлялося, в Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.