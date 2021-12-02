У Кривому Розі затримали підозрюваних у торгівлі наркотиками: заробляли на цьому 11 млн грн щомісяця

Виплата по 100 тисяч гривень спрямована 30 найкращим учасникам ЗНО

У Кривому Розі затримали 14 людей за підозрою у виготовленні та збуті наркотиків. Слідчі вважають, що вони торгували метамфетаміном та канабісом, а заробляли на цьому приблизно 11 мільйонів гривень щомісяця. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська нам уточнила, що йдеться про місцеву наркобанду «Краснобалівські».

За даними слідства, до угруповання входили понад 50 людей. Товари фасували на орендованих квартирах, а замовлення приймали цілодобово телефоном.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики та психотропні речовини, зброю, набої, гроші, автомобілі, а також спецобладнання для виявлення та нейтралізації засобів стеження. Загальна вартість вилученого майна — понад 10 мільйонів гривень.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, операцію проводили у два етапи: в серпні правоохоронці вилучили понад 10 тисяч кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 мільйонів гривень та затримали одну людину. Другий етап — нинішнє затримання.

Затримання організували Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з прокуратурою Дніпропетровщини.

Нагадаємо, столичні правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність двох колишніх співробітників Національної поліції України, які на території Києва здійснювали збут наркотичних засобів.

Нещодавно правоохоронці Київщини викрили організоване злочинне угруповання на масштабному виготовленні та збуті амфетаміну.