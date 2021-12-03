У «Борисполі» митники виявили в кувейтця цілу валізу наркотиків (фото)

Для економії місця іноземець спакував ліки у валізу без заводської упаковки

Це вже не перша спроба громадян Кувейту вивезти з України медпрепарат «Лірика» торгового бренду Pfizer

3 грудня в аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили у громадянина Кувейту понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

34-річний чоловік намагався вивезти їх з України до Стамбула.

У дорожніх валізах авіапасажира, який прямував через «зелений коридор», серед особистих речей знаходилося 56 тисяч капсул медичного препарату «Лірика» (прегабалін) торгового бренду Pfizer.

Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки.

Нагадаємо, що препарат «Лірика» відпускається лише за рецептом.

Як така кількість препарату опинилася у мешканця однієї з країн Перської затоки, наразі невідомо.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленим коридором»).

Препарат вилучено.

Це вже не перша незаконна спроба вивезення громадянами Кувейту даного препарату у значних кількостях, зафіксована київськими митниками протягом року.

Нагадаємо, у лютому цього року співробітники Державної прикордонної служби України затримали громадянин Кувейту, який намагався вивезти дві валізи заборонених медичних препаратів орієнтованою вартістю у 2,4 млн грн.

До цього було ще три таких спроби.