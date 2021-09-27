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    Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)

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    На місці вбивства працювали криміналісти - Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)
    На місці вбивства працювали криміналісти
    Фото: Нацполіція

    Слідчі повідомили про підозру киянину, який застрелив чоловіка

    На вулиці Овруцькій Шевченківського району Києва між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один із учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці вбивства працювали наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна групи районного та Головного управлінь поліції.

    «Ми з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від отриманого вогнепального поранення в груди помер на місці. Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження», – розповів слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.

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    Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)
    Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)
    Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

    Як повідомлялося, 22 вересня у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство стрілянина
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    Стрілянина в Києві: молодик убив перехожого (фото, відео)