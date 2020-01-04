На Прикарпатті засудили дебошира, який вкусив поліцейського



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Івано-Франківський міський суд виніс вирок чоловікові, який після затримання вкусив поліцейського за передпліччя

Івано-Франківський міський суд виніс вирок чоловікові, який після затримання вкусив поліцейського за передпліччя.

Патрульні затримали дебошира 1 липня минулого року біля під’їзду будинку №20 по вул. Івана Павла II в Івано-Франківську, куди приїхали на виклик про те, що невідомі особи розпивають алкогольні напої та нецензурно лаються.

На чоловіка надягнули кайданки та посадили у службовий автомобіль, щоб відвезти у міський відділ поліції, встановити його особу та скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Однак дорогою у відділ п’яний чоловік вкусив поліцейського за руку, внаслідок чого, як засвідчила експертиза, патрульний отримав легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений у суді свою вину визнав. Розповів, що поводився неадекватно, бо поліцейські застосували до нього силу. А на зауваження з приводу його поведінки вирішив вкусити поліцейського. Чоловік розкаявся і пообіцяв, що такого більше не повториться.

Суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень), та засудив його двох років обмеження волі.

Враховуючи те, що в обвинуваченого на утриманні є малолітня дитина, суд звільнив його від відбування призначеного покарання та встановив іспитовий строк один рік.