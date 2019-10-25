Один з учасників стрілянини у Харкові підірвав себе на вокзалі



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Очевидці повідомляють, що чоловік підірвав себе гранатою

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців.

Повідомляється, що вибух стався на Південному вокзалі. За словами очевидців, чоловік підірвав себе гранатою, на місці інциденту працює поліція.

Як повідомляють місцеві пабліки в Telegamm, близько 13:00 поліція на залізничних коліях спробувала затримати чоловіка, який міг бути причетний до перестрілки. Побачивши поліцейських, він підірвав себе і загинув на місці.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в «Оплот» і був заступником Жиліна.