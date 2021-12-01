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    У Запоріжжі покупець вистрілив у власника магазину через прохання одягнути маску

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    За словами власника крамниці, злочинець (на фото) знаходився в стані алкогольного сп&rsquo;яніння - У Запоріжжі покупець вистрілив у власника магазину через прохання одягнути маску
    За словами власника крамниці, злочинець (на фото) знаходився в стані алкогольного сп’яніння
    фото: zp.npu.gov.ua

    Покупець скоїв з пістолета постріл в обличчя підприємцю та втік, але його затримали

    В одному з магазинів Запоріжжя покупець влаштував стрілянину. Його обурило прохання одягнути захисну маску. Як повідомляє сьогодні пресслужба Національної поліції, інцидент стався 29 листопада.

    Близько о 19:35 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 47-річного працівника місцевої крамниці з кульовим пораненням.

    Згідно з даними слідства, близько о 18:30 між власником магазину й покупцем стався конфлікт через небажання останнього одягати захисну маску.

    «У результаті виникла бійка, покупець пішов з крамниці, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він скоїв з неї постріл в обличчя підприємцю та втік», – інформує пресслужба.

    За словами власника крамниці, злочинець знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

    Під час затримання порушника правоохоронці вилучили у нього травматичний пістолет, на який він мав дозвіл.

    Відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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    Теги: Національна поліція України Запоріжжя кримінал магазин стрілянина коронавірус
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    У Запоріжжі покупець вистрілив у власника магазину через прохання одягнути маску