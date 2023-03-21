У Запорізькій області цивільний вихопив зброю у військового та почав стріляти, є жертви – ЗМІ

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб.

У місті Гуляйполе Запорізької області цивільний чоловік у нетверезому стані заволодів зброєю військовослужбовця та почав хаотичну стрілянину. У резултаті загинув один військовий, ще троє громадян поранені. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Національної поліції та міського голову Гуляйполя Сергія Ярмака.

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Як пише видання, 17 березня біля одного з місцевих магазинів цивільний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарив у голову військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисник вихопив у нього вогнепальну зброю і почав вести хаотичну стрілянину.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок інциденту один військовий загинув. Ще одного військового та двох цивільних ушпиталено.

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Фігуранту 1969 року народження повідомлено про підозру за ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб.

Офіційної інформації від правоохоронців або місцевої влади поки що не надходило.

Як повідомлялося, в Києві серед білого дня вбили військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. За даними ЗМІ, один із підозрюваних є спортсменом клубу, який належав Іллі Киві.

До слова, троє підозрюваних у вбивстві військовослужбовця в Києві постали перед судом.