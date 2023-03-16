Наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції

Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя

У Тернополі під час затримання наркоторговець з ножем накинувся на оперативників управління боротьби з наркозлочинністю. Організував незаконні заробітки раніше судимий за ДТП зі смертельними наслідками та розповсюдження наркотиків 39-річний житель обласного центру. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Тернопільській області.

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Поліція повідомила, що чоловік до «прибуткової справи» залучив співмешканку, її подругу та товариша. Усі вони розповсюджували психотропні речовини та прекурсори. Клієнтами групи були лише перевірені особи. Товар передавали з рук в руки.

Впродовж кількох місяців слідчі спільно з працівниками карного розшуку та відділу кримінального аналізу документували діяльність групи.

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Під час обшуків, проведених у помешканнях підозрюваних, працівники поліції виявили та вилучили 160 грамів психотропної речовини «Альфа-PVP», близько 250 грамів «канабісу», ваги, 30 мобільних телефонів й понад 200 тис. грн.

Під час спецоперації, проведеної бійцями спецпідрозділу РПОП та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, організатор намагався втекти та напав на правоохоронців з ножем. Його затримали.

Власне, незаконний збут психотропних речовин серед споживачів наркотиків на території Тернополя інкримінують оперативники управління боротьби з наркозлочинністю чотирьом жителям обласного центру.

Тернополянину оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 307 ККУ та обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про оголошення підозри й згідно зі статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

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За кілька днів затримали оперативники ще одного зі спільників. У нього, окрім наркотиків та грошей, знайшли ще 2 предмети, схожих на пістолети. Їх передали на експертизу.

Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя. Триває слідство.