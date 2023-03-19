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В Одесі пара випала з 14-го поверху житлового будинку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Одесі пара випала з 14-го поверху житлового будинку
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Ймовірно, це було самогубство, адже у загиблих були борги

В Одесі двоє людей загинули, впавши з 14-го поверху житлового будинку. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, інцидент стався у ЖК «Одеські традиції». 

«Двоє людей випали/стрибнули з балкона на 14 поверсі у ЖК «Одеські традиції» (вул. Воробйова 1б)», - йдеться у повідомленні.

Люди пишуть, що загинули дівчина 17 років та 27-річний чоловік. Нібито, у квартирі була знайдена пляшка горілки, а у цих людей були борги. У загиблих залишився кіт.

До слова, у селищі Красилівка Київської області в неділю, 5 березня, чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив.

Раніше в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

Також у Києві на Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство. Пенсіонер залишив передсмертну записку родичам. Він жив на другому поверсі, але піднявся на кілька поверхів вище для суїциду. Після падіння пенсіонер помер на місці.

Теги: самогубство чоловік традиції Одеса

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