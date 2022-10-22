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У Києві серед білого дня вбито військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві серед білого дня вбито військового
Олексія Щербину побили та вистрелили в нього на ураження
фото з відкритих джерел

Олексій Щербина був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода»

У Києві серед білого дня вбили військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт, повідомив свободівець Андрій Іллєнко.

«Ситуація жахлива у своєму абсурді – три відморозки на Лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою», – повідомив Іллєнко.

У Києві серед білого дня вбито військового фото 1

Як повідомляє РБК-Україна, на проспекті Глушкова у Києві між водієм «Лексуса» та водієм «Хюндая» виник конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі.

Водій та пасажири «Лексуса» побили військового на «Хюндаї», а потім водій позашляховика зробив постріл у бік опонента і разом із товаришами втік на автомобілі.

Лікарі надали медичну допомогу Олексію, але не змогли його врятувати. Наразі поліція затримала всіх учасників вбивства та пред'явила їм звинувачення.

Нагадаємо, 21 жовтня відійшов у вічність ректор київського вишу Віктор Огнев'юк. Його серце перестало битися на 64-му році життя.

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