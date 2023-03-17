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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
фото з відкритих джерел

Медики госпіталізували чоловіка до лікарні у важкому стані

У селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Унаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. 

Чоловік втратив частину лівої ноги й отримав осколкові поранення правої гомілки. В тяжкому стані цивільного було госпіталізовано до найближчого медичного закладу. Наразі лікарі борються за його життя.

ОВА додає, що мінна небезпека в Херсонській області залишається вкрай високою.

В Херсонській ОВА закликали дотримуватися правил безпеки. Зараз не варто відвідувати поля, лісосмуги та інші місця, що ще не обстежили сапери. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, обережно відійдіть на кілька метрів та покличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не чіпайте його самостійно.

Нагадаємо, що нещоавно правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. 

До слова, у Херсоні поліцейські врятували собаку, який дивом зміг врятуватися під обстрілами російських окупантів. Пес був прив'язаний біля будинку – поряд розташовувалася величезна ракетна вирва. 

Теги: росіяни Херсонщина поранення небезпека чоловік

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