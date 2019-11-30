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    У світі

    Житель Канади вкрав пожежну машину і спрямував її у натовп людей

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    Житель Канади вкрав пожежну машину і спрямував її у натовп людей

    Поліція не розглядає версію теракту

    У Канаді невідомий викрав пожежну машину і спрямував її у натовп людей у центральному парку Вінніпега. Про це повідомляє телеканал CBC.

    Зазначається, що невідомий вирушив на вкраденій пожежній машині до торгового центру, після чого повернув в Центральний парк та спробував наїхати на перехожих. Викрадену пожежну машину переслідували понад 10 автомобілів, доки вона не зламалася та зупинилася на проспекті Ассінібойн.

    Як заявили у місцевій поліції, подія не розглядається як терористичний акт.

    Пожежну машину викрали, коли вона прибула на виклик про аварію на шосе Хендерсон, де сталося зіткнення карети швидкої допомоги та легковогого автомобіля.

    ДТП Канада поліція
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