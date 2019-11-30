Житель Канади вкрав пожежну машину і спрямував її у натовп людей



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Поліція не розглядає версію теракту

У Канаді невідомий викрав пожежну машину і спрямував її у натовп людей у центральному парку Вінніпега. Про це повідомляє телеканал CBC.

Зазначається, що невідомий вирушив на вкраденій пожежній машині до торгового центру, після чого повернув в Центральний парк та спробував наїхати на перехожих. Викрадену пожежну машину переслідували понад 10 автомобілів, доки вона не зламалася та зупинилася на проспекті Ассінібойн.

Як заявили у місцевій поліції, подія не розглядається як терористичний акт.

Пожежну машину викрали, коли вона прибула на виклик про аварію на шосе Хендерсон, де сталося зіткнення карети швидкої допомоги та легковогого автомобіля.