Україна арештувала майно 17 підприємств, власниками яких є росіяни

Вирішується питання щодо передачі до АРМА всього арештованого майна

Сумська обласна прокуратура наклала арешт на майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти Росії. Загальна сума майна становить більше 142 млн гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Зазначається, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у семи кримінальних провадженнях стосовно суб’єктів господарювання за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).

«У рамках цих кримінальних проваджень з початку повномасштабної збройної агресії проти України за клопотанням слідчих та прокурорів рішеннями суддів накладено арешт на майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти РФ, на загальну суму понад 142 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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На даний час до АРМА для здійснення відповідних заходів направлено матеріали про передачу статутного капіталу, іменних акцій, нематеріальних активів майже на 45 млн грн. Вирішується питання щодо передачі до АРМА всього арештованого майна.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.