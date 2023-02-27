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Білоруску арештували за чаювання з котами

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Білоруску арештували за чаювання з котами
фото з телеграм-каналу правозахистного центру «Весна»

Суд відніс «злочин» жінки до категорії тяжких і спрямованих на «дестабілізацію ситуації в суспільстві та державі»

На початку лютого мешканку Білорусі заарештували на 15 діб за статтею про організацію несанкціонованого масового заходу. І тільки зараз правозахисники дізналися, що це було чаювання з котами. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

Згідно з рішенням суду, Олена Мірошниченко запросила учасників вайбер-спільноти «Хвостики» відсвяткувати відкриття будинку для кішок із спільним чаюванням. Пізніше її викликали до міліції – і там затримали.

У ухвалі йдеться, що суддя врахувала «характер і ступінь суспільної шкоди», заподіяної правопорушенням, яке за КпАП Білорусі належить до категорії тяжких і спрямоване на «дестабілізацію ситуації в суспільстві та державі».

Мірошниченко – відома місцева зоозахисниця. Спільнота «Хвостики», до якої вона належить, щомісяця допомагає десяткам безпритульних тварин.

Нагадаємо, Європейський союз продовжив санкції проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року. До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю, аби Мінськ відкрито не вступив у війну, яку розв'язала Росія. Київ не зацікавлений в участі білоруських військових у бойових діях і вживає заходів з метою недопущення такого сценарію.

Раніше держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що У разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на військові рейки для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб. 

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь війна

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